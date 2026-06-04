Cutral Co: un jurado popular juzgará a dos acusados por un doble homicidio

Deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados

El juez de Garantías Ignacio Pombo dispuso la apertura a juicio de la causa en la que se investigan los homicidios de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, ocurridos en agosto de 2025 en la ciudad de Cutral Co. El proceso será definido por un jurado popular, que deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados C.A.D. y J.J.C.

Ambos imputados llegan a juicio acusados por el delito de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar alevosía, según la formulación realizada por la fiscalía durante la audiencia de control de acusación.

Durante la jornada judicial, el magistrado sostuvo que la fiscalía “ha descrito un hecho, con las coordenadas de tiempo, modo y lugar”, y consideró que existen elementos suficientes para sostener la acusación en el debate oral y público.

El fiscal del caso, Federico Cúneo, fue quien presentó la prueba documental y testimonial que se producirá durante el juicio. Además, expuso las convenciones probatorias acordadas con la defensa, es decir, los puntos de la investigación que no serán discutidos en el debate, entre ellos el lugar de hallazgo de los cuerpos y las causas de muerte.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de agosto de 2025 cerca de las 2 de la madrugada, cuando las víctimas se desplazaban en motocicleta hacia el domicilio de una conocida en el barrio Nehuenche. En esas circunstancias, habrían sido seguidos por un vehículo en el que se trasladaban los imputados.

Al alcanzar a la motocicleta, los acusados habrían efectuado múltiples disparos con arma de fuego, provocando la muerte de ambas víctimas en el lugar. Tras el ataque, se habrían dado a la fuga.

Desde la Oficina Judicial Penal de Cutral Co se informó que el juicio fue programado para la semana del 10 al 14 de agosto, instancia en la que un jurado popular será el encargado de resolver la responsabilidad penal de los acusados.