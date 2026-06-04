Cutral Co: convocan a una jornada de capacitación sobre personas jurídicas

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, en conjunto con la Región de la Comarca, invita a representantes de asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales a participar de una jornada de trabajo organizada por la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.
La actividad tiene como objetivo brindar información y asesoramiento sobre aspectos administrativos, contables y legales vinculados al funcionamiento y la regularización de las entidades sin fines de lucro y organizaciones de la economía social.
Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con la constitución y regularización de entidades, la documentación contable requerida, los trámites correspondientes a asambleas ordinarias y extraordinarias, y la rúbrica de libros, herramientas fundamentales para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones institucionales.
La jornada se desarrollará el viernes 5 de junio, de 10 a 13 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Neuquén (CPCEN), ubicada en Santa Cruz 858, barrio Ruca Quimey.