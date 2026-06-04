Cutral Co: convocan a una jornada de capacitación sobre personas jurídicas

En la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Neuquén (CPCEN)

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, en conjunto con la Región de la Comarca, invita a representantes de asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales a participar de una jornada de trabajo organizada por la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.

La actividad tiene como objetivo brindar información y asesoramiento sobre aspectos administrativos, contables y legales vinculados al funcionamiento y la regularización de las entidades sin fines de lucro y organizaciones de la economía social.

Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con la constitución y regularización de entidades, la documentación contable requerida, los trámites correspondientes a asambleas ordinarias y extraordinarias, y la rúbrica de libros, herramientas fundamentales para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones institucionales.

La jornada se desarrollará el viernes 5 de junio, de 10 a 13 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Neuquén (CPCEN), ubicada en Santa Cruz 858, barrio Ruca Quimey.