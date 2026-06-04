Cutral Co: abren las inscripciones para el curso de Liquidador de Sueldos

La formación tendrá una duración de tres meses

E.P.A.) N.º 5 informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Liquidador de Sueldos Multiconvenios, una propuesta de capacitación orientada a brindar herramientas para el cálculo y la gestión de haberes en distintos convenios laborales.

La formación tendrá una duración de tres meses y se dictará en la sede de barrial del Brentana, en el turno mañana, de 9 a 12 horas.

Desde la institución indicaron que las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Constancia de secundario completo.

Fotocopias de DNI y acta de nacimiento.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, en el horario de 18:30 a 21:00, en la E.P.A. N.º 5 (Escuela N.º 119), ubicada en General Paz N.º 157, Cutral Co.

Para consultas e informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2994546315.