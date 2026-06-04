Ávila arregló con el hombre baleado que desistió de la denuncia y no sigue la causa

El concejal Sebastián Ávila consiguió llegar a un acuerdo con la persona a la que agredió con arma de fuego y la víctima desistió de seguir con la causa.
Esta mañana se hizo una audiencia en la que se pidió el sobreseimiento del concejal, que en ningún momento dejó de cumplir sus funciones en el Concejo Deliberante a pesar de enfrentar una causa penal.
No se conocieron los términos del acuerdo. En la audiencia el juez Ignacio Pombo dijo que es sobreseído porque la fiscalía no pudo reunir pruebas. Y que no cuenta con elementos probatorios porque la víctima dijo que llegó a “un resarcimiento” de parte de Ávila y que por ello no va a declarar en su contra.
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