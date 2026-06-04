Alianza presentó a su nuevo coordinador general

Se trata de Lucas Aguilera

Se trata de Lucas Aguilera que llega al club para trabajar con un proyecto deportivo con las inferiores Celestes.

El proyecto, busca potenciar las categorías inferiores del club para que el día de mañana no tengan que traer numerosos refuerzos para afrontar los compromisos por fuera de Lifune, aseguran desde la comisión directiva.

Lucas trabajará desde Primera División hasta las categorías inferiores. En la presentación estuvo presente el presidente de Alianza, Fabian Vega, el vice Javier Chavarri, el secretario Agustín Aciar, el tesorero Jorge Saavedra y el director técnico de primera Jorge Lencina.