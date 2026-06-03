Plaza Huincul realizó asistencia alimentaria mediante una red solidaria de donaciones

Acciones desarrolladas junto al Banco Patagónico de Alimentos

Plaza Huincul, a través de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, informó los resultados de las acciones desarrolladas junto al Banco Patagónico de Alimentos durante el mes de mayo, en el marco del programa “Trabajo en Red”.

La iniciativa permitió articular la recepción y distribución de alimentos destinados a familias en situación de vulnerabilidad económica e instituciones solidarias de la localidad, fortaleciendo la asistencia comunitaria a través del trabajo conjunto entre organismos y organizaciones.

Según los datos difundidos, durante mayo se logró la donación de un total de 561 kilogramos y litros de alimentos, distribuidos en distintas categorías. Entre los productos entregados se destacan 198 kilogramos de productos de almacén, 117 kilogramos de frutas y verduras, 103 kilogramos de carne, 79 kilogramos de panificados, 44 litros de lácteos y 20 kilogramos de embutidos.