Plaza Huincul: invitan a un taller sobre prevención del trabajo infantil

La actividad se realizará el próximo 19 de junio

Institucionales de la Municipalidad de Plaza Huincul convoca a la comunidad a participar del Taller de Sensibilización y Prevención sobre el Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, una capacitación organizada por la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

La actividad se realizará el próximo 19 de junio a las 11:00 horas en el museo Carmen Funes, y está destinada a integrantes del sector deportivo y cultural, trabajadores del ámbito público municipal y referentes del sector educativo.

Desde la organización destacaron la importancia de esta instancia formativa para fortalecer la detección, prevención y abordaje de situaciones vinculadas al trabajo infantil, así como la promoción de derechos en la adolescencia.

Los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden inscribirse o realizar consultas comunicándose al 299 528 7757.