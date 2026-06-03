Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para este miércoles una jornada con cielo nublado.
La temperatura máxima esperada es de 16° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del sudeste a 24 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante este y disminuirá su velocidad: a 9 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará cubierto durante el día y la noche.
Para el jueves, la máxima será de 11° y la mínima de 10° Centígrados.