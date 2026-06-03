Deportan a 4 hombres de nacionalidad chilena por falta de documentación en Pehuenia

Dijeron que habían ingresado recientemente al país pero n o tenían documentación migratoria

La policía recibió un reporte de disturbios que generaban personas en el centro comercial de Villa Pehuenia y, al identificarlos, supieron que eran chilenos que no tenían documentación migratoria por lo que fueron demorados y entregados a Gendarmería.

La policía informó que el procedimiento se hizo con personal de la Comisaría 47° de Villa Pehuenia. La intervención se originó a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de varias personas en el centro comercial de la localidad.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a cuatro ciudadanos extranjeros que manifestaron haber ingresado recientemente al país, aunque no contaban con documentación que acredite su identidad o situación migratoria.

Ante esta circunstancia, se solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional para avanzar con las tareas de identificación y verificación correspondientes. Asimismo, se dio intervención al Juzgado Federal de Zapala, desde donde se dispuso actuar conforme a la normativa migratoria vigente.

Tras permanecer bajo resguardo en la dependencia policial y completarse las diligencias de rigor, los cuatro ciudadanos fueron entregados durante la mañana del miércoles a personal de Gendarmería Nacional, organismo que continuó con las actuaciones para concretar su deportación