Cutral Co: avanzan los trabajos de montaje del monumento a Lio Messi

Es el segundo tramo del monumento que se construye en homenaje al "10" de la selección argentina

El monumento en homenaje al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, obra del escultor Aldo Beroisa, sumó un importante avance en su proceso de montaje.

Durante las últimas horas quedó instalado el torso de la imponente escultura y se realizaron las tareas de soldadura y colocación de la cabeza, completando así una de las etapas más significativas de la obra dedicada al campeón del mundo.

Para el traslado de las piezas se desplegó un operativo especial por la Ruta Provincial N.º 17, en Plaza Huincul, y la Ruta Nacional 22. Además, una cuadrilla del sector de Energía de la cooperativa Copelco colaboró elevando cables para permitir el paso seguro de la estructura.

La estatua se encuentra emplazada frente a la Ruta Nacional 22, entre los kilómetros 1.332 y 1.333, en el acceso oeste de Cutral Co, donde ya comienza a tomar forma el monumento que rendirá homenaje al máximo referente de la selección argentina.