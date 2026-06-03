Buscan docente de reparación de PC en el Centro de Formación Profesional 26

El plazo de presentación del CV es hasta el 5 de junio, el próximo viernes

El CFP N° 26 (ex escuela de mano de obra) lanzó la búsqueda laboral de un profesor o profesora para la capacitación “Auxiliar en Reparación, Mantenimiento, Diagnóstico y Reparación de PC”.

Los que esté interesados, pueden enviar sus currículum por correo hasta el próximo viernes 5 de junio. La documentación a presentar es:

Currículum vitae

Antecedentes penales actualizados

Título afín a la especialidad

Cursos realizados

Contar con número de empleado CPE

De no contar con número de empleado, no ser mayor de 54 años de edad



Los horarios de trabajo a cumplir son de lunes a viernes de 18.30 a 22.30 y las clases se dictan en el CFP 26 ubicado en Sarmiento y Matorras. El correo electrónico es cfp026@neuquen.edu.ar

