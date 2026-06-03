Avanzan las conexiones domiciliarias de gas y cloacas en dos barrios de Cutral Co

Los trabajos avanzan en los barrios Cono de Seguridad y Nehuen Che.

Comenzaron los trabajos de conexión a las redes de gas y cloacas en los barrios Cono de Seguridad y Nehuén Che, una medida impulsada por el municipio para garantizar el acceso a servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de las familias del sector.

Después de la aprobación de la ordenanza N° 2982 de este 2026, que faculta al departamento Ejecutivo municipal a otorgar exenciones y beneficios frente a situaciones socioeconómicas particulares, se llevan adelante relevamientos junto a los presidentes de barrio para identificar las necesidades de los vecinos y facilitar el acceso a estos servicios.

La difícil situación económica, el aumento de los costos de materiales y mano de obra, junto con la pérdida del poder adquisitivo y la falta de empleo, dificultan que muchas familias puedan afrontar estas obras.

Por eso, el municipio continúa trabajando para acercar soluciones concretas y garantizar mejores condiciones de vida para las familias.