3J: Hoy hay marcha contra la violencia machista en Cutral Co y Plaza Huincul

El punto de encuentro es en Carlos H. Rodríguez y Roca, desde las 18.

Este miércoles 3 de junio como hace 11 años, las mujeres y disidencias salimos a las calles en todo el país y también en Cutral Co y Plaza Huincul. Será a las 18 en pleno centro de Cutral Co.

Tras conocerse los femicidios de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba y el de Dulce María Beatriz Candia, de 17 en Misiones,

En Cutral Co, la multisectorial que conforman las organizaciones Pan y Rosas, Ronda Feminista Ka Kiñe, el Plenario de Trabajadoras y agrupación de UTN – FRN convocan a una concentración y marcha.

Desde la seccional local del sindicato docente ATEN se confirmó la convocatoria y el retiro de 18 a 20.

Se hace a 11 años del primer #NiUnaMenos y el punto de encuentro será Carlos H. Rodríguez y Roca.