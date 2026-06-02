Se realizó la capacitación en Sonido y Multimedia para instituciones religiosas de Cutral Co

La propuesta se desarrolla en la sede vecinal del barrio Centro Sur y tendrá una duración aproximada de un mes y medio

Con una importante convocatoria, este lunes por la tarde se puso en marcha la Capacitación en Sonido y Multimedia destinada a integrantes de distintas instituciones religiosas de Cutral Co. La propuesta se desarrolla en la sede vecinal del barrio Centro Sur y tendrá una duración aproximada de un mes y medio, con clases programadas los días lunes y sábados.

Del acto de apertura participaron el intendente Ramón Rioseco, la concejal Jesica Rioseco, la subsecretaria de Familia y Culto, Grace Ihitz, y los capacitadores Cristian Arévalo y Victoria Páez, quienes estarán a cargo del dictado de los contenidos.

Durante el inicio de la actividad, el jefe comunal destacó la relevancia de la formación como herramienta de crecimiento personal e institucional. “La idea es que estemos integrados. La capacitación es fundamental para crecer como persona y, en este caso, para fortalecer el trabajo de las instituciones”, expresó Rioseco ante los participantes.

Por su parte, la concejal Jesica Rioseco informó que alrededor de 90 personas se inscribieron para participar de los cursos, reflejando el interés generado por la iniciativa. Además, señaló que el objetivo es brindar conocimientos y herramientas que contribuyan a mejorar las actividades que desarrollan las distintas comunidades religiosas de la ciudad.

En tanto, la subsecretaria de Familia y Culto, Grace Ihitz, explicó que la capacitación surgió a partir de una demanda planteada por las propias instituciones. En ese sentido, consideró que los contenidos previstos serán de gran utilidad para fortalecer el trabajo comunitario y la organización de eventos y actividades.