Plaza Huincul realizó la segunda jornada del Plan de Salud Escolar

Realizaron exámenes visuales, entregaron anteojos y completaron esquemas de vacunación para niños, niñas y adolescentes

Este martes se llevó adelante en Plaza Huincul la segunda jornada del Plan de Salud Escolar, una iniciativa que busca fortalecer el acceso a controles preventivos y servicios de salud para estudiantes de la ciudad.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de Club Plaza y Atardecer Feliz, donde equipos de Salud Pública de la Región Comarca realizaron exámenes visuales, entregaron anteojos y completaron esquemas de vacunación para niños, niñas y adolescentes de distintas instituciones educativas.

La propuesta forma parte del Plan de Salud Escolar impulsado por el Ministerio de Salud de Neuquén, que contempla controles integrales de salud, incluyendo evaluación visual, bucal, peso y talla, además de la actualización del carnet de vacunación. El programa está dirigido principalmente a estudiantes de entre 10 y 17 años que asisten a escuelas públicas.