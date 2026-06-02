Más de 300 jóvenes participaron de los Campus de Fútbol en Zapala y Plaza Huincul

Brindada por el ex futbolista profesional Carlos Javier Mac Allister.

Más de 300 jóvenes futbolistas de distintas localidades de Neuquén participaron de los Campus de Fútbol realizados en Zapala y Plaza Huincul, una propuesta impulsada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Secretaría de Deportes, junto al equipo del ex futbolista profesional Carlos Javier Mac Allister.

Las jornadas estuvieron orientadas a la capacitación, formación y observación deportiva de jugadores y jugadoras de categorías formativas, combinando actividades técnicas, tácticas, físicas y partidos de práctica.

La primera actividad se desarrolló en el Club Unión de Zapala y luego continuó en el Complejo Deportivo de Plaza Huincul, con la participación de jóvenes provenientes de diversas localidades de la provincia.

Además de los entrenamientos, Mac Allister brindó charlas destinadas a deportistas y familias, donde abordó temas vinculados al desarrollo deportivo, los valores del fútbol y la importancia del acompañamiento familiar.

Desde la Secretaría de Deportes destacaron que la iniciativa busca fortalecer el fútbol formativo, promover la integración regional y generar oportunidades de crecimiento para jóvenes talentos de toda la provincia.