Más de 300 jóvenes participaron de los Campus de Fútbol en Zapala y Plaza Huincul

Más de 300 jóvenes futbolistas de distintas localidades de Neuquén participaron de los Campus de Fútbol realizados en Zapala y Plaza Huincul, una propuesta impulsada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Secretaría de Deportes, junto al equipo del ex futbolista profesional Carlos Javier Mac Allister.
Las jornadas estuvieron orientadas a la capacitación, formación y observación deportiva de jugadores y jugadoras de categorías formativas, combinando actividades técnicas, tácticas, físicas y partidos de práctica.
La primera actividad se desarrolló en el Club Unión de Zapala y luego continuó en el Complejo Deportivo de Plaza Huincul, con la participación de jóvenes provenientes de diversas localidades de la provincia.
Además de los entrenamientos, Mac Allister brindó charlas destinadas a deportistas y familias, donde abordó temas vinculados al desarrollo deportivo, los valores del fútbol y la importancia del acompañamiento familiar.
Desde la Secretaría de Deportes destacaron que la iniciativa busca fortalecer el fútbol formativo, promover la integración regional y generar oportunidades de crecimiento para jóvenes talentos de toda la provincia.