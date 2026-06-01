Vuelve el boxeo profesional a Cutral Co

La pelea principal de la noche tendrá como protagonista al neuquino Damián “Chiva” Rojas, quien enfrentará a Elías Paredes

El próximo viernes 5 de junio, el gimnasio municipal General Enrique Mosconi será escenario de una importante velada de boxeo profesional que reunirá a destacados púgiles de la región y del ámbito nacional.

La pelea principal de la noche tendrá como protagonista al neuquino Damián “Chiva” Rojas, quien enfrentará a Elías Paredes en un combate pactado a diez asaltos. El enfrentamiento genera gran expectativa entre los aficionados debido al presente deportivo de ambos boxeadores y a la relevancia que representa para sus respectivas carreras.

La cartelera también contará con la presencia de Axel “El Misil” Isla, actual campeón FECONSUR Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien se medirá ante el invicto Sandro Censi en uno de los cruces más atractivos de la jornada.

Otro de los combates destacados será la revancha entre Ezequiel “Kelo” Nieva y Leandro “El Soldado” Torrecilla, un duelo que despierta interés luego del primer enfrentamiento entre ambos púgiles.

La actividad comenzará a las 19 horas con las peleas preliminares, mientras que los combates estelares están programados para las 21 horas. El evento será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica, lo que permitirá que la velada tenga alcance internacional.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en la Caja Municipal o a través de plataformas digitales. También estarán disponibles el mismo día del evento en la boletería del gimnasio.