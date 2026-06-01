Cutral Co celebrará el 142° aniversario del Día del Bombero Voluntario

En la sede central de la institución.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co invitó a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el 142° aniversario del Día Nacional del Bombero Voluntario, que se llevará a cabo el martes 2 de junio de 2026 a las 10:00 horas en la sede central de la institución.

Según la invitación oficial difundida por la entidad, la ceremonia tendrá lugar en las instalaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co y contará con la presencia de autoridades, integrantes del cuerpo activo, familiares e invitados especiales.