Añelo registra 9 sismos y crece la expansión de Vaca Muerta cerca de la comarca petrolera

Las recientes áreas cedidas a YPF se ubican a unos 20 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul

La localidad de Añelo volvió a quedar en el centro del debate energético y geológico tras registrar 9 sismos entre el 27 y el 31 de mayo de 2026, según el informe semanal del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y registros oficiales difundidos por el gobierno provincial.

El último evento se produjo este lunes 1 de junio a las 08:49 horas, en un contexto de actividad sísmica que se repite por quinto día consecutivo en la principal zona operativa de Vaca Muerta.

Qué es el fracking y por qué se lo vincula a la sismicidad

El fracking es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas de formaciones de baja permeabilidad, como la formación Vaca Muerta. Consiste en perforar pozos verticales a gran profundidad y luego avanzar horizontalmente dentro de la roca madre. Posteriormente, se inyectan a alta presión grandes volúmenes de agua, arena y aditivos químicos para generar microfracturas en la roca, que permiten liberar los hidrocarburos atrapados.

En términos técnicos, el proceso modifica el estado de tensiones del subsuelo. En determinados contextos geológicos, esa modificación puede generar micro-sismos o, en casos excepcionales, eventos perceptibles en superficie. Sin embargo, la magnitud de ese vínculo, su frecuencia y sus condiciones específicas siguen siendo objeto de estudio y discusión entre especialistas.

La actividad en Añelo y el contexto operativo

En el área de influencia de YPF SA, principal operadora de la región, se desarrollan múltiples etapas de fractura en pads de pozos ubicados en sectores cercanos a la localidad. Estos trabajos forman parte del esquema de desarrollo intensivo de Vaca Muerta, que convirtió a la zona en uno de los principales polos energéticos del país.

En ese marco, distintos actores técnicos han señalado que la coincidencia temporal entre las etapas de fractura y los eventos sísmicos registrados en Añelo merece seguimiento y análisis continuo.

La expansión: áreas a 20 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul

En paralelo a la actividad en Añelo, el gobierno de la provincia de Neuquén formalizó la concesión de cinco nuevas áreas hidrocarburíferas a YPF: Aguada Villanueva Norte, Meseta Buena Esperanza I y II, y Las Tacanas I y II. Se ubican a aproximadamente 20 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul, en el corazón histórico de la cuenca petrolera neuquina.

La decisión reabre interrogantes en la comarca sobre la expansión del desarrollo no convencional hacia zonas más cercanas a áreas urbanas consolidadas, y sobre si fenómenos como la sismicidad registrada en Añelo podrían tener algún grado de percepción —o incluso correlación geológica indirecta— en sectores más amplios de la cuenca.