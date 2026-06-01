El hospital zonal avanza en la reducción del uso de plásticos de un solo uso

El Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático del hospital zonal continúa impulsando acciones concretas orientadas a la sustentabilidad y al cuidado del ambiente dentro del sistema de salud. En esta oportunidad, implementó una nueva política interna que permitió reducir de manera significativa el uso de bolsas plásticas destinadas a la disposición de residuos en las oficinas del pasillo de Administración.
La medida consistió en retirar los 30 cestos individuales para residuos sólidos urbanos (RSU) que se encontraban distribuidos en las distintas oficinas e instalar, en su lugar, dos puntos de disposición común: uno destinado a residuos sólidos urbanos y otro para residuos orgánicos compostables.
Según estimaciones realizadas por el Comité, esta iniciativa permitirá disminuir el consumo anual de bolsas plásticas de aproximadamente 7.800 unidades a solo 520, lo que representa una reducción del 93 por ciento en el uso de bolsas de un solo uso.