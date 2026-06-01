Así quedaron las posiciones luego de una nueva fecha del Torneo Oficial de Lifune

Alianza lidera y Petrolero es escolta

La tabla de posiciones de la División A de LIFUNE, correspondiente al Torneo Oficial 2026, muestra a Alianza en el primer lugar con 29 puntos tras 12 fechas disputadas. El equipo puntero registra 9 victorias, 2 empates y 1 derrota. En la segunda ubicación se encuentra Petrolero Argentino con 24 unidades.

San Patricio y Río Grande ocupan el tercer y cuarto puesto con 20 puntos cada uno, con un total de 11 partidos jugados. La clasificación continúa con A.D. Centenario con 17 puntos, seguido por Unión Vecinal con 16.

En la zona media, Deportivo Rincón e Independiente suman 15 unidades. Maronese cuenta con 13 puntos, Patagonia con 11 y Don Bosco con 10. En el cierre de la tabla, Pacífico se sitúa en la última posición con 6 puntos en 12 encuentros.

Los equipos de San Patricio, Río Grande, Unión Vecinal y Deportivo Rincón tienen partidos programados para el 2 de junio para completar su calendario.