Hubo un violento robo en la casa de la intendenta de Plottier

Malena Resa está al frente del municipio el 29 de abril de este año. La modalidad del hecho fue una entradera.

El domingo por la noche, se registró un violento robo en la casa de la intendenta de Plottier, Malena Resa.

La modalidad del hecho delictivo fue del tipo entradera. En principio, según lo aportado por la fiscalía, a los medios reionales, Resa ingresar al predio a las 21:45 junto a su hijo adolescente. El esposo estaba en la casa.

En principio, primero entró un delincuente que logró ingresar en un corte del alambrado perimetral de un predio grande donde se ubica la casa, ubicada en calle Percy Clark al 2900.

Una vez que el dueño de casa fue reducido entraron los otros tres quienes lo golpearon. Al mismo tiempo le pedían dólares y el acceso a una caja fuerte. Se estima que ante este tipo de amenazas, el damnificado entregó un bolso con aproximadamente 1 millón de pesos.

En un momento, arribó la intendenta a la vivienda y los malvivientes los encerraron en el baño. Luego, huyeron con la camioneta Toyota Hilux de color blanco, el dinero y algunos electrodomésticos.

Hasta el momento, no hay demorados o detenidos.