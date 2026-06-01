3J: la multisectorial de mujeres convoca a movilizarse en Cutral Co

El punto de encuentro es el Carlos H. Rodríguez y Roca, desde las 18.

Después de conocerse los femicidios de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba y el de Dulce María Beatriz Candia, de 17 en Misiones, habrá movilizaciones en todo el país, el próximo 3 de junio.

En Cutral Co, la multisectorial que conforman las organizaciones Pan y Rosas, Ronda Feminista Ka Kiñe, el Plenario de Trabajadoras y agrupación de UTN – FRN convocan a una concentración y marcha.

Se hace a 11 años del primer #NiUnaMenos y el punto de encuentro será Carlos H. Rodríguez y Roca, el miércoles 3 a las 18.