Atletas de la comarca lograron destacados resultados en el torneo Patagónico de Levantamiento Olímpico

Se trata de Geraldine Melanie Kuypers y Renata Malaespina.

Dos jóvenes deportistas de la Comarca Petrolera participaron este fin de semana en el Torneo Patagónico de Levantamiento Olímpico realizado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde obtuvieron importantes resultados y se consagraron subcampeonas en sus respectivas categorías.

Se trata de la atleta de 13 años Geraldine Melanie Kuypers, oriunda de Cutral Co, quien logró el segundo puesto en su división. También participó Renata Malaespina, de 17 años, quien alcanzó el subcampeonato en su categoría, consolidando una gran actuación deportiva para la delegación regional.

Ambas atletas representaron a la zona con un alto nivel competitivo, fruto del trabajo constante y la preparación previa. Además, para poder concretar el viaje y participar del torneo, realizaron distintas actividades como la venta de yogures caseros y rifas, lo que les permitió reunir los fondos necesarios para cubrir los gastos de traslado y competencia.