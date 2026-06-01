Atención médica sin turno: atenderán en barrio Otaño de Plaza Huincul

Se atiende por orden de llegada de 8 a 20 h

Desde el sistema público de salud se informó cómo será la atención “a demanda”, es decir sin turno, en los centros de salud el barrio Otaño de Plaza Huincul.

La atención comenzó a las 8 h de este lunes y se extiende hasta las 20, en la calle Salta 400 de Plaza Huincul, barrio Otaño.

Lunes 01

Medicina General – Odontología

Martes 02

Medicina Gral- Odontología – Obstetricia

Miércoles 03

Medicina Gral. – Pediatría

Jueves 04

Medicina Gral – Odontología – Obstetricia

Viernes 05

Medicina general

No es un servicio de emergencia ni guardia así que se atiende por orden de llegada. Además habrá atención de obstetricia en el mismo horario, de 8 a 20 h.

NODOS DE OBSTETRICIA

LUNES 01/06- CAPS PAMPA Lic. Sacomandi

MARTES 02/06 – CAPS OTAÑO Lic. Paneblanco

MIÉRCOLES 03/06 – CAPS PAMPA Lic. Valenzuela

JUEVES 04/06 – CAPS OTAÑO Lic. Leyes

Este servicio se prestaba también en el barrio Pampa pero no estará disponible esta semana. Allí se sacará turno a partir de las 8 h, este lunes solamente para enfermería y odontología.