Atención médica sin turno: atenderán en barrio Otaño de Plaza Huincul

Desde el sistema público de salud se informó cómo será la atención “a demanda”, es decir sin turno, en los centros de salud el barrio Otaño de Plaza Huincul.
La atención comenzó a las 8 h de este lunes y se extiende hasta las 20, en la calle Salta 400 de Plaza Huincul, barrio Otaño.
Lunes 01
Medicina General – Odontología
Martes 02
Medicina Gral- Odontología – Obstetricia
Miércoles 03
Medicina Gral. – Pediatría
Jueves 04
Medicina Gral – Odontología – Obstetricia
Viernes 05
Medicina general
No es un servicio de emergencia ni guardia así que se atiende por orden de llegada. Además habrá atención de obstetricia en el mismo horario, de 8 a 20 h.
NODOS DE OBSTETRICIA
LUNES 01/06- CAPS PAMPA Lic. Sacomandi
MARTES 02/06 – CAPS OTAÑO Lic. Paneblanco
MIÉRCOLES 03/06 – CAPS PAMPA Lic. Valenzuela
JUEVES 04/06 – CAPS OTAÑO Lic. Leyes
Este servicio se prestaba también en el barrio Pampa pero no estará disponible esta semana. Allí se sacará turno a partir de las 8 h, este lunes solamente para enfermería y odontología.