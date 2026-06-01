A tres años del asesinato del soldado Córdoba, Zapala lo homenajeó con un boulevard

Pablo Córdoba tenía 20 años cuando fue hallado mientras cumplía funciones de guardia en el Grupo de Artillería de Montaña 16 de Zapala.

La ciudad de Zapala recordó este lunes a Pablo Jesús Córdoba al cumplirse tres años de su asesinato. En un acto realizado en el barrio Pino Azul, se descubrió una placa y se oficializó la designación de un boulevard que llevará el nombre del joven soldado voluntario, en homenaje a su memoria y en el marco del permanente reclamo de justicia que impulsa su familia.

La ceremonia se desarrolló sobre la calle Junín de los Andes, entre Blas Parera y López y Planes, y contó con la presencia de familiares, vecinos, funcionarios municipales, concejales y el intendente Carlos Koopmann.

Pablo Córdoba tenía 20 años cuando fue hallado muerto el 1 de junio de 2023 mientras cumplía funciones de guardia en el Grupo de Artillería de Montaña 16 de Zapala. El caso conmocionó a la comunidad y trascendió rápidamente el ámbito local debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En las primeras horas de la investigación se manejó la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, las pericias posteriores descartaron esa posibilidad. Los estudios determinaron que el joven no presentaba rastros de pólvora en sus manos y la autopsia estableció que recibió dos disparos de fusil FAL en la cabeza, una secuencia considerada incompatible con una acción autoinfligida.

A partir de esos resultados, la causa pasó a investigarse como un posible homicidio. No obstante, a tres años del hecho, aún no se han identificado responsables y la investigación continúa abierta.

Desde entonces, la familia de Pablo Córdoba ha encabezado numerosas movilizaciones y actividades públicas para exigir el esclarecimiento del caso. Sus allegados sostienen que se trató de un crimen y reclaman avances concretos en la investigación judicial.

Durante el acto, Natalia Uribe, madre de Pablo, agradeció el acompañamiento de la comunidad y de las autoridades que hicieron posible el homenaje. En su discurso destacó que el nuevo boulevard representa mucho más que una obra urbana.

“Este bulevar no representa solamente una calle o una placa. Representa la vida de Pablo, su sonrisa, su nobleza, su alegría, su compañerismo y su enorme corazón”, expresó.

Asimismo, remarcó que el reconocimiento constituye una forma de mantener viva la memoria de su hijo, pero que no implica abandonar la búsqueda de justicia.

“Vamos a seguir levantando su nombre, impulsando acciones, construyendo memoria y reclamando con la misma firmeza una justicia pronta y verdadera”, afirmó.

La designación del boulevard fue impulsada como una forma de preservar el recuerdo del joven zapalino y mantener vigente el pedido de esclarecimiento de una causa que, tres años después de ocurrida, continúa sin respuestas definitivas.

Para la familia, el homenaje representa un reconocimiento a la vida de Pablo Córdoba. Para la comunidad, una manera de mantener presente un caso que aún espera justicia.