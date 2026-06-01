Resultados de la jornada de Predécima de LIFUNE en el Club Alianza

Solo jugaron equipos de Cutral Co y Plaza Huincul

Las instalaciones del Club Alianza recibieron una nueva jornada de la categoría Predécima de LIFUNE, donde se disputaron cuatro encuentros con los siguientes resultados.

En el primer turno, Alianza venció a Rivadavia por 3 a 0. Los goles del equipo local fueron convertidos por Felipe Flores, Benicio Castillo y Noah Muñoz.

Por su parte, Argentinos Juniors derrotó a Petrolero por 3 a 2. En este partido, Romeo Namuncura anotó los tres goles de Argentinos, mientras que Enzo Gutiérrez y Mateo Acuña marcaron para Petrolero.

En su segunda presentación, Argentinos Juniors se impuso ante Rivadavia con un marcador de 2 a 0. Los autores de los tantos fueron nuevamente Romeo Namuncura y Santiago Gael Epulef Rivas.

Finalmente, la actividad cerró con el triunfo de Alianza sobre Petrolero por 3 a 1. Felipe Flores marcó los tres goles de Alianza, sumando su segundo partido con anotaciones en la jornada, mientras que Mateo Acuña descontó para el conjunto de Petrolero.

En el clásico entre Alianza y Petrolero, los jugadores del equipo de Cutral Co, desplegaron una bandera en reconocimiento a Jere Gomez, el joven jugador de Petrolero Argentino que falleció hace unos días atrás.