Se realizó un conversatorio sobre salud ginecológica a comunidades educativas de la comarca

Se llevó a cabo un conversatorio sobre salud ginecológica destinado a estudiantes y docentes de instituciones de nivel superior de Cutral Co y Plaza Huincul, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado integral de la salud femenina.
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Ingrid Urdaneta y se desarrolló con la participación de integrantes del IFD N°1, el ISFD N°14 y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional del Neuquén (UTN FRN).
Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, entre ellas métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual (ITS) y estrategias de prevención del cáncer de cuello uterino y de mama.