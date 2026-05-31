Cutral Co: CFP N°26 abre inscripciones para el curso de auxiliar en reparación de PC

Las inscripciones se realizan en la sede ubicada en la intersección de Sarmiento y Matorras

El Centro de Formación Profesional N°26 (CFP N°26) informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Auxiliar en Reparación y Mantenimiento de PC.

La capacitación tiene una duración total de 220 horas y se dictará en el turno vespertino, de lunes a viernes, en el horario de 19:00 a 22:30 horas.

Según se informó, durante el cursado los estudiantes abordarán contenidos vinculados al armado y desarmado de computadoras, diagnóstico y reparación de hardware, mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de sistemas operativos y programas, además de aspectos relacionados con la seguridad informática y las buenas prácticas de trabajo.

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, acta de nacimiento y certificado de séptimo grado.

Las inscripciones se realizan en la sede ubicada en la intersección de Sarmiento y Matorras, en la ciudad de Cutral Co.