Plaza Huincul: convocan a inscribirse en la Tecnicatura en Yacimientos No Convencionales

Cuenta con 30 vacantes disponibles

Capacitación de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para una nueva cohorte de la Tecnicatura en Yacimientos No Convencionales, una propuesta educativa orientada a la formación de recursos humanos para el sector energético y la industria hidrocarburífera.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la sede de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517 de Plaza Huincul. Los interesados podrán acercarse el miércoles 3 de junio, de 15 a 17 horas, o el jueves 4 de junio, de 19:30 a 22 horas.

La convocatoria cuenta con 30 vacantes disponibles, por lo que desde la organización recomendaron realizar el trámite con anticipación debido a los cupos limitados.

Como requisito de ingreso, los aspirantes deberán acreditar título secundario completo.

La iniciativa es impulsada en conjunto por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (FaIn-UNCo) y la Municipalidad de Plaza Huincul, con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y generar mayores oportunidades de inserción laboral en una de las actividades productivas más importantes de la región.