Hubo un incendio de gran magnitud en zona de chacras de Plaza Huincul

No se registraron personas lesionadas

Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 04:20 horas, se registró un incendio de importantes dimensiones en la zona de chacras de Plaza Huincul, que afectó a un motorhome y dos camiones, generando un importante despliegue de emergencia.

El alerta fue dado por un vecino de la zona, lo que permitió la rápida intervención de los servicios de emergencia. De inmediato, se movilizó el Móvil 20 del cuerpo de Bomberos Voluntarios, con una dotación de cinco efectivos, y posteriormente el Móvil 21 en apoyo hídrico, con dos bomberos adicionales.

Al arribar al lugar, las dotaciones constataron la magnitud del siniestro y trabajaron intensamente para controlar las llamas, evitando su propagación hacia otros sectores lindantes. Las tareas se extendieron hasta lograr la completa extinción del foco ígneo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni bomberos afectados durante el operativo.