Cutral Co: invitan a un taller literario gratuito para jóvenes y adultos

En la sede del barrio Centro Sur

La comisión vecinal del barrio Centro Sur anunció la realización de un Taller Literario gratuito, una propuesta destinada a fomentar la lectura, la escritura y la creatividad entre los vecinos de la comunidad.

La actividad estará abierta al público en general a partir de los 15 años de edad y comenzará el próximo martes 2 de junio, desarrollándose en el horario de 17:00 a 18:00 horas.

El taller estará a cargo de la profesora de Lengua y Literatura Dora Azucena Sáez, quien guiará a los participantes en distintas actividades relacionadas con la producción de textos, la reflexión literaria y la expresión creativa.

Las clases se dictarán en la sede de Centro Sur, ubicada en Elordi 28, y quienes deseen obtener más información o realizar consultas podrán comunicarse al teléfono 2994233148.