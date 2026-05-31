Bomberos de Picún Leufú incorporan cinco nuevos integrantes al cuerpo activo

Finalizaron con éxito su proceso de formación teórica y práctica

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú llevó adelante el pasado sábado 30 de mayo de 2026 una nueva mesa de examen, en la que cinco aspirantes finalizaron con éxito su proceso de formación teórica y práctica, quedando habilitados para su incorporación al cuerpo activo.

La capacitación, que en algunos casos se extendió durante uno y hasta dos años, incluyó instancias evaluativas orientadas a fortalecer conocimientos en emergencias, rescate, seguridad y procedimientos operativos propios del servicio bomberil.

De los nuevos egresados, tres se sumarán en los próximos días al servicio activo, mientras que los dos restantes lo harán en los próximos meses, una vez que alcancen la mayoría de edad requerida para el desempeño operativo.

Los nuevos bomberos son: Belen Apaulaza, Abraham Sánchez, Adriana Muñoz, Kevin Cárdenas y Victoria Opazo.

Desde la institución destacaron el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio demostrada por los aspirantes durante toda su formación, resaltando la importancia de contar con personal capacitado para responder ante situaciones de emergencia en la comunidad.