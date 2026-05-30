Gobierno impulsa proyecto para poner tierras bajo riego entre Picún Leufú y Piedra del Águila

Es como parte de una idea de diversificación económica, para que Neuquén no solo sea petróleo y turismo

La provincia de Neuquén tiene marcado su ritmo económico entre la industria petrolera y el turismo. Pero desde el gobierno provincial aseguran que hay otras alternativas.

El ministro Koenig habló sobre la diversificación económica subrayó la importancia estratégica de optimizar el uso del agua y ampliar las superficies bajo riego para actividades agrícolas y ganaderas.

Actualmente, Neuquén cuenta con unas 23.000 hectáreas irrigadas y la provincia impulsa un proyecto para incorporar nuevas tierras productivas en el valle de Picún Leufú. “Será un canal que regaría unas 50.000 hectáreas entre Picún Leufú y Piedra del Águila, lo que permitirá duplicar la superficie de riego actual de la provincia”, adelantó.

En relación con los costos de producción, Koenig recordó que el gobierno provincial implementó un programa de bonificación de tarifas eléctricas de hasta el 30% para productores y establecimientos industriales vinculados a actividades como riego, empaque, frigoríficos y bodegas.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con distintos sectores para potenciar actividades estratégicas como la fruticultura, la vitivinicultura y la acuicultura. Sobre esta última, resaltó que “las truchas de la cuenca del Limay ya se venden en los mercados más exigentes de Estados Unidos y Japón”.

Finalmente, el ministro sostuvo que la producción, junto al turismo, la industria del conocimiento y nuevas inversiones privadas, será uno de los pilares del desarrollo económico neuquino en el futuro.

“Tenemos el programa Invierta Neuquén, que ya tiene más de 100 empresas interesadas para diversificar la matriz productiva e industrial”, explicó. El programa contempla beneficios impositivos, acceso a créditos y disponibilidad de tierras fiscales para proyectos estratégicos en distintas regiones de la provincia.