Explosión por acumulación de gas en Rincón de los Sauces dejó tres heridos

Dos de ellas en estado crítico

Una fuerte explosión registrada en una vivienda de la localidad de Rincón de los Sauces dejó como saldo tres personas heridas, dos de ellas en estado crítico, según información preliminar.

El hecho ocurrió cuando dos empleados municipales realizaban tareas en el interior de un domicilio donde se habría detectado una posible pérdida de agua. Durante los trabajos, y en circunstancias que aún se investigan, los operarios habrían utilizado un soplete, lo que habría provocado la detonación de una acumulación de gas en el ambiente.

Como consecuencia del estallido, el propietario de la vivienda y uno de los trabajadores sufrieron quemaduras de tercer grado y compromiso de las vías respiratorias. Ambos debieron ser intubados de urgencia y trasladados a centros de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén, donde permanecen en estado delicado.

La tercera persona involucrada presentó quemaduras en ambas manos y también fue derivada para recibir atención médica especializada.