Este es el pronóstico del tiempo en Cutral Co y Plaza Huincul

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronosticó para este domingo una jornada con cielo cubierto en Plaza Huincul y Cutral Co, temperaturas frescas y probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la noche.
La temperatura mínima será de 9°C por la mañana y la máxima alcanzará los 13°C durante la tarde.
Respecto al viento, se prevén velocidades cercanas a los 20 kilómetros por hora durante el día, con ráfagas de hasta 26 km/h. Hacia la noche, la intensidad aumentará a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h.
Además, existe probabilidad de precipitaciones débiles hacia el final de la jornada, por lo que se recomienda tener en cuenta las condiciones meteorológicas para las actividades al aire libre.