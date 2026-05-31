Un muerto y un herido grave tras un choque en Rincón de los Sauces

El hecho se registró alrededor de las 5:11 de este domingo

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Rincón de los Sauces dejó como saldo una persona fallecida y otra con heridas de gravedad, luego de que el vehículo en el que se desplazaban impactara contra una columna de alumbrado público.

El hecho se registró alrededor de las 5:11 en la intersección de las calles Belgrano y Córdoba, según informaron bomberos voluntarios de la localidad.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que un Fiat 147 había colisionado de manera violenta contra un poste de iluminación. A raíz del impacto, uno de los ocupantes murió en el lugar, mientras que el otro sufrió lesiones de consideración y fue asistido por personal sanitario.

El herido fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado bajo observación médica.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de salud, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas y en las tareas de seguridad en la zona.