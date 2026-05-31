Programa de salud visual: el hospital convoca a consultar listado de beneficiarios

En el sector de Gestión de Pacientes

El hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul informó a la comunidad que ya se encuentra disponible en el sector de Gestión de Pacientes el listado de niños, niñas y adolescentes que deberán presentarse para participar de la iniciativa de salud visual “Ver para Ser Libre”, destinada a jóvenes de entre 10 y 17 años sin obra social.

Desde la institución solicitaron a las familias acercarse a consultar la nómina, a fin de verificar si sus hijos fueron convocados para la realización de controles oftalmológicos y la posterior entrega gratuita de anteojos, en caso de ser necesarios.

La actividad se desarrollará los días 1 y 2 de junio en el Pasaje Velo de Plaza Huincul, mientras que el 3 de junio continuará en el Gimnasio Municipal de Cutral Co, con la presencia de la unidad móvil del programa provincial.

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse al área de Gestión de Pacientes del Hospital Zonal, donde se encuentra exhibido el listado correspondiente.