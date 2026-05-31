Este lunes habrá corte de energía programado en Cutral Co

Entre las 9:00 y las 12:00 horas

Copelco informó que este lunes 1 de junio se realizará una suspensión provisoria programada del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de instalación de estructuras y vinculación de una línea de media tensión.

Según se indicó, el corte del servicio se extenderá entre las 9:00 y las 12:00 horas y afectará a los usuarios ubicados en los siguientes sectores:

Barrio Peñi Trapum: desde calle 9 de Julio hasta el Canal Colector y desde Matorras hasta Zapala.

desde calle 9 de Julio hasta el Canal Colector y desde Matorras hasta Zapala. Barrio Brentana: desde calle 12 de Octubre hasta el canal colector y desde calle Roca hasta Winter.

desde calle 12 de Octubre hasta el canal colector y desde calle Roca hasta Winter. Barrio Monte Hermoso: desde calle H. Lizarrondo hacia el sur y desde calle Zani hacia el este.

desde calle H. Lizarrondo hacia el sur y desde calle Zani hacia el este. El sector comprendido desde calle Alberto Tarifeño hasta Esther Kraitman y desde Independencia hasta Hilario Estevez.

Además, la interrupción alcanzará a usuarios singulares como la Planta Municipal de Residuos, Granja El Amanecer, Bomberos Voluntarios, el Municipio, la Escuela N° 281, cablevisión amplificadores, el CDI (Centro de Desarrollo Infantil) y el Jardín N° 15, entre otros.