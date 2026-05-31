Neuquén avanza en la regularización de tierras y entrega de escrituras

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma de escrituras, transferencias y acuerdos

La provincia del Neuquén continúa profundizando su plan de regularización dominial con el objetivo de otorgar seguridad jurídica y facilitar el acceso a la propiedad a miles de familias, productores y municipios.

En una nueva jornada de trabajo, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma de escrituras, transferencias y acuerdos que permitirán avanzar en la entrega de títulos de propiedad en distintas localidades del territorio provincial.

Entre las acciones destacadas se encuentran la escrituración de 51 lotes en Las Ovejas, 44 en Rincón de los Sauces y la regularización de terrenos en Andacollo, además de transferencias de inmuebles destinados a instituciones educativas y organismos públicos.

Desde la Escribanía General de Gobierno de Neuquén se informó que el proceso forma parte de un plan integral que busca resolver expedientes históricos y acelerar la titularización de tierras, muchas de ellas pendientes desde hace décadas.

El programa también involucra a la dirección Provincial de Tierras y al IPVU, junto a otros organismos técnicos, para garantizar la regularización completa de los lotes.

Las autoridades destacaron que pasar de poseedor a propietario permitirá a las familias acceder a créditos, realizar trámites sucesorios y planificar inversiones, fortaleciendo el desarrollo social y económico en toda la provincia.

Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 ya se avanzó en la inscripción de cientos de lotes y la firma de escrituras, en el marco de un cronograma de trabajo que continuará hasta 2030.