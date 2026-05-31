Iván Correa se ubica entre los diez finalistas de los Martín Fierro de la Danza 2026

El bailarín de break dance Iván Correa, oriundo de Cutral Co, fue seleccionado como uno de los diez finalistas que viajarán a Buenos Aires para competir en los Premios Martín Fierro de la Danza 2026, un reconocimiento nacional que distingue el talento, la trayectoria y la excelencia en distintas expresiones de la danza en todo el país.
La instancia clasificatoria se llevó a cabo el sábado 30 de mayo en el Centro Cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co, donde se desarrollaron las actividades del certamen y se definieron los artistas que avanzan a la etapa final. Según lo informado, Correa logró destacarse dentro de su disciplina de break dance, asegurando su lugar entre los finalistas que representarán a la región en la instancia nacional en Buenos Aires.
Este logro posiciona a Iván Correa dentro de una competencia de alcance nacional que reúne a bailarines de todo el país, en el marco de una edición que busca visibilizar nuevas generaciones de artistas y estilos urbanos dentro del circuito de la danza argentina.