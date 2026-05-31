Cutral Co capacita a personal de Licencias de Conducir y suspende la atención

Permitirá que los agentes se adapten a los nuevos procedimientos y herramientas vinculados al sistema nacional.

La Municipalidad de Cutral Co informó que la dirección de Licencias de Conducir permanecerá sin atención al público los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, debido a una capacitación destinada al personal del área.

La medida fue comunicada por la secretaría de Control Urbano y se enmarca en la implementación de la nueva Licencia Nacional de Conducir. Según se indicó, la instancia de formación permitirá que los agentes se adapten a los nuevos procedimientos y herramientas vinculados al sistema nacional.

Las actividades y la atención al público se retomarán con normalidad a partir del jueves 4 de junio, en los horarios habituales.