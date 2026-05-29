Secuestraron 6 kilos de droga en viviendas de Añelo y San Patricio del Chañar

Se dispuso la detención de tres personas (dos mujeres y un varón), que serán imputadas por delitos vinculados al narcomenudeo

Hubo siete allanamientos, se secuestraron casi 5 kilos de marihuana y un poco más de un kilo de cocaína. Fueron detenidas dos mujeres y un hombre.

Las tres personas fueron detenidas hoy y serán imputadas en las próximas horas, luego de allanamientos realizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial en las ciudades de Añelo y San Patricio del Chañar, en la Región Vaca Muerta.

Según el informe oficial durante los operativos, efectuados en siete viviendas (cinco en San Patricio del Chañar y dos en Añelo), se secuestraron 4.9 kilos de Cannabis Sativa y 1.3 kilos de clorhidrato de cocaína, alrededor de $4.2 millones en efectivo, un posnet, anotaciones, armas, teléfonos celulares y envoltorios de nylon.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, dispuso la clausura de una vivienda que, de acuerdo a la información preliminar recolectada por el MPF y la división Antinarcóticos de Añelo de la Policía provincial, funcionaba como punto de venta de drogas. Además, se dispuso la detención de tres personas (dos mujeres y un varón), que serán imputadas por delitos vinculados al narcomenudeo.

La investigación de la fiscalía y la policía provincial que derivó en los allanamientos comenzó en marzo pasado, mediante denuncias recibidas mediante el código QR del MPF y la aplicación “Neuquén te cuida”.

Los procedimientos que derivaron en los secuestros y detenciones, comenzaron ayer por la noche y se desarrollaron durante la madrugada. Fueron autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

Se ejecutaron en el contexto del plan de lucha contra el microtráfico que lleva adelante el gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad a cargo de Matías Nicolini, la Policía provincial dirigida por el comisario general Tomás Díaz Pérez y el Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Gerez.

El plan de lucha contra el microtráfico fue implementado hace poco más de un año, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley que impulsó el gobernador Rolando Figueroa para desfederalizar estos delitos.Neuquén