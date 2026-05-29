¿Se cae un mito? Los trabajadores petroleros no ganan tan bien como se piensa

Es una época de salarios bajos y economía mínima, aún en el rubro petrolero.

Un informe de la consultora Adecco detalló cuánto cobran los trabajadores petroleros de Vaca Muerta de acuerdo a su categoría, que fue publicado por el sitio web Econojournal.

En el informe se detalla que un puesto de oficial instrumentista que requiere estudios técnicos completos con un sólido conocimiento teórico práctico de equipos e instrumentos de medición y comunicaciones cobra en una pyme 2.700.000 pesos mínimo mientras que en una compañía grande el mínimo es de 3,6 millones.

En comparación con otras profesiones, son montos altos. Un maestro de sala inicial cobra 1.400.000 pesos al ingresar por un turno y un empleado de comercio cobra 1.600.000 mensuales.

Pero la diferencia no es tanta si la se compara por hora de trabajo, por régimen laboral. El trabajador petrolero realiza jornadas de 12 horas 21 días al mes, con diagramas de 14 días por 7 de descanso. Es decir que la hora de trabajo son 10.700 pesos si cobrara 2.700.000.

Un docente trabaja cuatro horas por 20 días al mes, un pago de 17500 pesos por hora y el empleado de comercio cobra un promedio de 8300 pesos por hora.

Culturalmente, la expectativa de crecimiento económico para una familia de la zona petrolera es “trabajar en una empresa”. Pero ese crecimiento en estos tiempos es menor al que podría suponerse.

Una familia de un trabajador que cobra un promedio de 3 millones de pesos no puede realizar grandes gastos ni inversiones, le cuesta llegar a la compra de una casa, por ejemplo. La diferencia es mayor para quienes todavía no sostienen una familia, pero si deben pagar alquiler, el dinero tampoco sobra tanto.

No es que el docente gane más o mucho, sino que los números demuestran que es una época de salarios bajos y economía mínima, aún en el rubro petrolero.