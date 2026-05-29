Cutral Co organiza el 1° Encuentro Barrial de MTB Infanto Juvenil en Monte Hermoso

El evento se realizará el domingo 31 de mayo

La municipalidad de Cutral Co, en conjunto con el Club Deportivo Municipales, llevará a cabo el 1° Encuentro Barrial de MTB Infanto Juvenil. El evento se desarrollará el próximo domingo 31 de mayo en el Barrio Monte Hermoso.

La actividad está programada para iniciar a las 14:00 horas y finalizar a las 17:00 horas, teniendo como punto de referencia la Iglesia Pentecostal Cristo La Salvación.

Cronograma y actividades El encuentro contará con competencias destinadas a todas las categorías de niveles infanto y juvenil. Además, se realizarán juegos temáticos en bicicleta, entre los que se encuentran:

El semáforo.

Sigue al líder.

Carrera de caracoles.

Búsqueda del tesoro.

Logística e inscripciones La organización informó que se trata de una actividad gratuita. No se requiere inscripción previa, ya que los interesados deberán anotarse directamente en el lugar el día del evento.

Durante la jornada, se servirá chocolate con facturas a los participantes y se realizarán sorteos al finalizar las actividades.