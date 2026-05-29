Aprobaron la reducción para servicios de barrios semirrurales y lotes sociales en Cutral Co

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los ocho ediles presentes.

En la sesión de este jueves, las y los concejales de Cutral Co aprobaron por unanimidad de los ocho presentes la modificación de los dos artículos de la ordenanza tarifaria 2026.

Uno de ellos es el que habilita la reducción del costo de instalación de hasta un 50 % para aquellos vecinos de los barrios semirrurales y de los loteos sociales. El otro artículo es el que menciona la exención tributaria temporal. Son los artículos 93° y 111°.

El tratamiento se hizo después de la audiencia del martes pasado que tuvo seis participantes. En esa oportunidad concurrieron Daniel Andrea Caeto; Pablo Gonzalo Ávalos; Cecilia Vanesa López; Raúl Felipe Palacios; Denis José Pedrosa y Hugo Gabriel Gutiérrez.

Antes de votarla, el presidente del Deliberante, Jesús San Martín abrió el debate. El concejal Fabián Godoy (MID) subrayó que respaldó la modificación de los dos artículos. “El verdadero espíritu de esta de esta modificación de esta ordenanza que estamos aprobando, es que a partir de que quede sancionada, reglamentada y en vigencia, todos los lotes sociales y los servicios van a tener un valor de un 50% menos del valor original, un descuento de un 50%”, subrayó.

“Ese es el núcleo, el desarrollo y la base con la que el espíritu con la que se hizo. Todos los barrios semirrurales, barrios Progreso, Unión, Brentana, Nehuen Che, Peñi Trapún, todos los barrios que están especificados en la zona de la ordenanza”, detalló.

Para acceder a las excepciones se deberá realizar el listado con la colaboración de los presidentes de barrios que conocen el lugar donde viven y el personal municipal dedicado a establecer la realidad socioeconómica de los habitantes. Aclaró que las excepciones “serán para los más vulnerables”.

Luego, el concejal César Pérez (LLA) aclaró que acompañaba la modificación de los dos artículos, aunque aclaró que tiene observaciones. “Entiendo desde el punto de vista constitucional que hay facultades discrecionales por parte del Ejecutivo para otorgar estos beneficios” y la segunda cuestión fue que “los supuestos de excepción son presupuestos objetivos que no son claros ni delimita a quién va a comprender”.

Por otra parte, “la vulnerabilidad puede ser entendida por distintas personas de distintas maneras. El interés público, las emergencias o las situaciones excepcionales que que afecten significativamente la capacidad contributiva. Vemos que son conceptos amplios y cuando vamos a la técnica legislativa en cuanto a las excepciones en materia tributaria, la Constitución Nacional establece que para establecer tributos y para establecer excepciones, las mismas deben estar claramente determinadas”, subrayó, entre otros conceptos.

Pérez agregó que “acompaño básicamente porque sé que va a ser un beneficio para los vecinos. Ojalá que no sea solamente para algunos y no para otros”.

Finalmente, el presidente del Deliberante, San Martín destacó la importancia del beneficio porque alcanzará a un derecho básico como el acceso al agua, al gas y a la red cloacal. “Me parece que no debe estar en discusión, ni se debe poner en tela de juicio a quién le corresponde, a quién le toca, a quién no le toca”.

Agrgó que ahora, a través de la Secretaría General, y de Desarrollo Social, se realizarán las distintas evaluaciones socioeconómicas. “También aquí una responsabilidad cabe en los presidentes de barrio, por eso la importancia de la función de los presidentes de barrio”, acotó.

Por último valoró el “análisis que hace cada uno de los concejales. Podemos estar de acuerdo o no, pero en lo que no se puede estar en desacuerdo y en lo que no tiene que haber discusión es si el vecino tiene que tener el derecho al al agua, a la cloaca y al gas”, concluyó.

El voto fue afirmativo de los ocho ediles presentes: San Martín, Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Hugo Deisner, Elida González, Plinio Rubilar, Fabián Godoy y Pérez. En el caso de Maximiliano Navarrete estuvo al principio de la sesión, pero se retiró por cuestiones de salud.