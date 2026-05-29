El banco Credicoop entregó aportes solidarios a instituciones de Cutral Co y Plaza Huincul

Hubo momentos de agradecimiento y alegría porque el dinero permite a cada institución cumplir con un objetivo

El banco Credicoop es una cooperativa de servicios por lo que implementa cada año implementa un sistema de premios por filiales que se traducen en aportes a instituciones solidarias de cada localidad.

En la filial Cutral Co realizaron este jueves la entrega de los aportes obtenidos gracias a la labor del equipo de trabajo del banco, liderado por el gerente Alejandro Ventoso.

En esta ocasión recibieron aportes estas entidades:

Asoc civil Sistema Kempo y Artes Marciales

Asoc. Bomberos Voluntarios de Cco

EPET NRO. 1

Comisión Vecinal Bo. Unión

Agrupación 29 de Octubre, Veteranos Ypefeanos

Asoc Civil Alborada

CECAP Asoc Atlética Argentinos Juniors

Agrupación Mapuche Maripily de Luimay Centro

Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul

Hubo momentos de agradecimiento y alegría porque el dinero permite a cada institución cumplir con un objetivo planteado en su labor solidaria.