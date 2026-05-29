El banco Credicoop entregó aportes solidarios a instituciones de Cutral Co y Plaza Huincul

El banco Credicoop es una cooperativa de servicios por lo que implementa cada año implementa un sistema de premios por filiales que se traducen en aportes a instituciones solidarias de cada localidad.
En la filial Cutral Co realizaron este jueves la entrega de los aportes obtenidos gracias a la labor del equipo de trabajo del banco, liderado por el gerente Alejandro Ventoso.
En esta ocasión recibieron aportes estas entidades:
- Asoc civil Sistema Kempo y Artes Marciales
- Asoc. Bomberos Voluntarios de Cco
- EPET NRO. 1
- Comisión Vecinal Bo. Unión
- Agrupación 29 de Octubre, Veteranos Ypefeanos
- Asoc Civil Alborada
- CECAP Asoc Atlética Argentinos Juniors
- Agrupación Mapuche Maripily de Luimay Centro
- Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul
Hubo momentos de agradecimiento y alegría porque el dinero permite a cada institución cumplir con un objetivo planteado en su labor solidaria.