Llega el viernes y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas máximas no superarán los 11 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto.

La temperatura máxima esperada es de 16° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero hacia la noche.

El viento se presentará del este una leve brisa a 7 kilómetros con ráfagas de 11 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudeste a 11 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y la noche.

Para el sábado la máxima se estima en 15° y la mínima en 5° Centígrados.