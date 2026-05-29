Llega el viernes y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto.
La temperatura máxima esperada es de 16° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del este una leve brisa a 7 kilómetros con ráfagas de 11 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudeste a 11 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y la noche.
Para el sábado la máxima se estima en 15° y la mínima en 5° Centígrados.