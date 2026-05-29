Continúa el pedido de ayuda para Ulises tras el trasplante de hígado

Aún debe asistir periódicamente al hospital Garrahan para realizar controles médicos

La familia de Ulises atraviesa una difícil situación económica mientras continúa el tratamiento médico del niño, quien permaneció internado durante once meses en Buenos Aires para recuperarse de un trasplante de hígado.

Según difundieron sus familiares y allegados a través de una campaña solidaria denominada “Juntos por Ulises”, el menor logró regresar a su hogar hace aproximadamente un mes junto a sus dos hermanitos. Sin embargo, aún debe asistir periódicamente al hospital Garrahan para realizar controles médicos considerados fundamentales para su recuperación.

En este contexto, la familia explicó que el padre de Ulises actualmente no cuenta con un trabajo fijo, situación que dificulta afrontar los gastos diarios y los costos vinculados al tratamiento, los viajes y la estadía.

Para quienes deseen colaborar, la familia habilitó una cuenta para recibir transferencias y aportes solidarios:

Titular: Florencia Micaela Inostroza

CVU: 0000003100040560888403

Alias: renata.ulise.alma.mp

CUIT/CUIL: 27-42518429-1

Mercado Pago

También se encuentra disponible el contacto telefónico de Nico Omar Navarro: +54 9 2995 17-2788.

Familiares y amigos reiteraron el pedido de ayuda y agradecieron el acompañamiento recibido hasta el momento, destacando la solidaridad de quienes se suman a la causa.