Video descubre el abuso sexual de una niña en Añelo y detienen al hombre

La fiscal ordenó la detención de A.L., y en las próximas horas solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente

Una situación de vulnerabilidad extrema fue descubierta en Añelo cuando una niña graba a un hombre cuando abusa de otra niña. La grabación fue publicada en grupos de Facebook de Añelo y la fiscalía tomó intervención inmediata.

El contenido fue borrado de las redes sociales, ya que exponían a las niñas pero sirvieron de prueba para el inicio de la acción judicial.

Desde la fiscalía se informó que se inició una investigación tras la difusión en redes sociales de un video en el que un hombre mayor de edad realiza conductas de connotación sexual contra una niña.

La fiscal del caso Eugenia Titanti ordenó hoy un allanamiento en una vivienda de la localidad de Añelo. La medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

La investigación comenzó luego de que el video fuera difundido en distintos grupos de compra-venta de Añelo y de que una persona allegada a la víctima realizara la denuncia correspondiente. En el marco de la causa, la fiscal Titanti, quien desde el 8 de mayo está a cargo de las investigaciones fiscales en la región de Vaca Muerta Sur, requirió el allanamiento de un domicilio con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de interés para la investigación.

Durante la diligencia, la fiscal ordenó la detención de A.L., y en las próximas horas solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente, de acuerdo a los plazos previstos en el Código Procesal Penal.